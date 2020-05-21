新冠肺炎：美4月樓按拖欠率飆至5年最高

外國傳媒報道，美國4月樓按拖欠率飆至5年最高，為史上最大單月升幅。這使人不禁聯想起2007年次按風暴。

據樓按服務公司Black Knight數據顯示，4月拖欠30日或以上的樓按約有340萬宗，拖欠率幾乎增升至6.45%，為2015年1月以來最高。此外，還有21.1萬宗個案正遭強制扣押或進入拍賣程序。

Black Knight指出，除了疫情導致失業率飆升而加劇拖欠情況外，美國聯邦救濟方案也允許貸款人延遲6個月還款而不罰款；截至5月12日，約有470萬名貸款人在此寬限期內。

該公司經濟學家兼市場總監Andy Walden表示，數據顯示絕大多數新的拖欠與寬限計劃相關。

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