【市後重點睇】金價回落 道期跌過百點
2020年05月21日 16:11
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美匯指數低企99.3，港匯強見7.7501，離岸人民幣(CNH)處7.1081，美元兌日圓處107.79，歐元及英鎊回落，分別報1.0970及1.2191。金價反覆跌見1,735.2美元。布油報36.28美元，紐油企34.15美元。道指期貨跌145點。
●市後關注點
-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
-21:45 美國5月製造業採購經理指數(PMI)
-22:00 美國4月領先經濟指數、美國4月二手樓銷售
●恒生指數收報24,280點，跌119點或0.49%。主板成交1,242億港元。市場憧憬將有更多「中概股」到香港上市，刺激香港交易所連升5日，收報271元，升1.96%，創3個月高位。https://bit.ly/2Zno7z1
●A股快報：滬綜指收跌0.5%，外資淨買入21億人民幣。 https://bit.ly/3bJB3lm
●亞洲股市：日股收跌0.2%，韓股升8點。
●新冠肺炎：
-疫情摧毁四大行業，年輕人千祈咪入錯行！https://bit.ly/2XeHNlT
-調查指26%打工仔情緒受困，23%怕被「炒魷」。https://bit.ly/3bWVOu5
-萬事達卡檢視房地產業務，或合併辦公室。
●【旅業蕭條】漢莎航空或獲764億元援助，德政府參股兩成。
●【全球攬炒】
-美國殭屍企業員工逾220萬，隨時爆煲？
-日本4月出口按年挫21%，對美出口降近4成。
●加拿大逾十年首見通縮，央行：實施負利率不可取。
●房利美和房地美謀明年上市，有望成美國最大IPO。
●瑞幸市值蒸發百億美元，渾水創辦人：美應棄中概股。
-淡友未收手！瑞幸咖啡暴挫36%後，仍押注未跌完。
●中美科技戰：
-內地擬豪擲近11萬億元爭奪領導地位。
-憧憬國家扶持，中芯年內飆54%市盈率52倍。
●【時光倒流22年】銅鑼灣珠寶金行地舖獲減租七成，月租26萬。
●半山捌號開價：
-西半山半山捌號首推30伙，入場費488.8萬。
-代理陳永傑料首批單位可一Q清枱。
-代理布少明料租金回報逾3厘。
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