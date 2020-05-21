傳興華港口控股股東研賣盤　估值近16億

消息稱，主席黃健華的家族正與顧問衡量投資者對這家香港上市公司的興趣，控股股東已與潛在買家進行了初步商談。包括債務在內，交易對興華港口的估值可能約為2億美元(約15.6億港元)。根據公司2019年年報顯示，黃健華及其家族擁有近61%的股份。

興華港口股價今年在香港上漲約4%，這家總部設在新加坡的公司企業價值約1.83億美元。消息人士表示，無法確保最終會有銷售過程，黃健華仍可能會決定保留他的股份。

興華港口此前是泛聯集團的子公司，後來從泛聯集團中分拆出來，並於2018年通過介紹形式開始在香港上市交易，該形式允許公司在不發行新股的情況下上市。

據該公司網站顯示，公司在常熟擁有及營運兩個多用途港口，共有16個泊位，可容納8.5萬噸級的船隻。該公司公布2019年淨利潤7,860萬元人民幣，高於此前一年的5,070萬元人民幣。

新型冠狀病毒嚴重影響了世界各地的航運業務，不斷膨脹的倉庫促使企業推遲或取消航行。國際航運公會主席4月估計，未來幾個月全球貨櫃運輸降幅可能高達30%。

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