【大行報告】中外券商看好小米　大和睇15元

大和指，看到小米國際業務的復甦信號，公司下半年將有超過預期的轉機。公司目前股價屬「戰略性」的買入機會，其增長動力源自於強勁的智能手機出貨增長、5G市場佔有率提升，以及潛在納入恒生指數的機會。互聯網服務業務亦將進一步增長，主要由於中國線下活動廣告需求增加、新遊戲將於下半年發布，以及國際廣告業務增長加快。該行上調公司2021至2022年收入預測3至4%，並上調小米目標價至15元。

中金報告認為，由於海外市場手機出貨量強勁，公司首季手機收入增長12%。目前中國業務已完全恢復，歐洲和印度每周手機激活量(即首次開啟手機次數)分別恢復至疫情前的90%和60%。集團能從全球智能手機和物聯網市場恢復中獲益，該行預計物聯網收入在今、明兩年將分別增長32%和31%。

花旗則指出，由於小米擁有多樣化的產品和完善的線上銷售渠道，加上在消費降級趨勢下，公司在一眾智能手機生產商中處於領先位置。該行認為，市場憧憬公司納入恒指及華為禁令將是近期股價向上的催化劑，惟投資者宜在股價調整時才是買入。

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