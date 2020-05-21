新股專輯：開拓藥業周五掛牌 暗盤早段升逾一成
2020年05月21日 16:35
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尚未有盈利或收入生物科技股開拓藥業(09939)周五(22日)掛牌，上市前夕於暗盤交易場率先報捷。暗盤開市5分鐘，開拓藥業於耀才證券暗盤交易中心報22.8元，較招股價20.15元升13.15%；在輝立交易場則報22.6元，升12.15%。
開拓藥業超購550.32倍，凍資約1,025.92億元。是次吸引超過19.42萬人認購，其中8.8762萬人為「一手黨」，一手中籤率10%，認購90手才穩中一手。國際配售部分錄大幅超額認購。由於公開開發售部分錄得超購超過100倍，觸發回撥機制，公開發售部分佔比增至50%。
有4,744名大戶認購，其中195張為「頂頭槌飛」，各認購9,235手，每張涉資9,398.02萬元，最終每張獲派51手，分派率僅0.55%。
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