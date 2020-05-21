【fb直播】英sir拆解美股、港股新形勢！
2020年05月21日 16:36
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隔晚美股三大指數高收，亞馬遜和Facebook股價齊破頂，科技股「錢」景無限？港股跟隨外圍做好，高開129點見24,528點，但收市倒跌119點，不如趁機轉玩美股仲好？
港交所(00388)連升5日，並創下1個月新高。美國擬加強其他國家在美上市的監管，有機會令中概股除牌。美國此舉有利加速中概股來港上市的速度，對港交所股價影響有幾大？
小米集團(01810)在周三(20日)公布首季業績，少賺3成但仍勝市場預期，更首次實現境外收入貢獻佔比達到一半，對小米前景有啟示？投資者在小米績後如何部署？此外，早前宣布W股可「染藍」後，W股走勢不一，小米和美團(03690)繼續上，但阿里巴巴(09988)則腳軟，到底W股應該點揀？
中移動(00941)母公司跟中國廣電就5G合作簽訂協議，升逾3%，多間大行唱好中移動，目標價介乎73元至78元。雙方合作對中移動股價支持力度有幾大？
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