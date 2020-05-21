你信嗎？經濟往績預示特朗普11月「歷史性慘敗」

外國傳媒報道，美國經濟強勁增長一直被總統特朗普視為最大政治本錢，但現在成為他的政治負債！根據牛津經濟研究院(Oxford Economics)周三(20日)發表的全國選舉模型顯示，疫情帶來的經濟大衰退將使尋求連任的特朗普在今年11月大選中遭受「歷史性慘敗」。

目前美國失業數字正以史無前例的速度激增，消費者花錢意願消失，國內生產總值(GDP)正崩潰。根據往績，這樣恐怖的經濟趨勢注定特朗普在連任選戰中慘敗收場。

牛津經濟研究院的選舉模型是透過失業率、可支配收入及通脹來預測選舉結果，結果預測特朗普只獲得35%普選票(popular vote)，與疫情爆發前預測的55%大相逕庭。因此，牛津經濟研究院指出，經濟問題是特朗普11月難以躲避的障礙。

報告估計，特朗普會以210對328選舉人票(共538張)輸掉總統大選，主因是不少州份將遭受嚴重的經濟收縮及大量失業影響，會動搖選民的意向。

值得留意的是，牛津經濟學院的選舉模型自1948年以來，除1968及1976年外，每次都能「準確」預測選舉結果。若再貼近現代的話，它完全估中了自1980年以來的選情，包括2016年特朗普當選。

不過，市場人士認為上述模型可能會出現第3次錯誤！宏富投資首席美國政策策略師Greg Valliere認為，在正常時期，這種傳統的預測模式是有效的，但由於現在處於不正常時期，可能會影響準確度。

他解釋，現時距離大選還有近6個月，而過去6個月全世界在無可預測下改變了，例如6個月前沒有人估到美國失業率將達到20%，GDP勁縮40%，故未來半年也會很難預測。

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