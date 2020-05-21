中美金融戰開打！中國企業或棄美上市 唔去香港會去...

中美競爭不斷升級，加上瑞幸咖啡爆出醜聞後，緊張局勢已蔓延至中國公司進入美國資本市場的渠道。美國參議院周三(20日)通過一項法案，可能導致一些中國公司被禁止在美國股票交易所上市。不過，中國企業或者會趁此時完全放棄到美國上市的想法。

美國剛通過的法案，將要求企業證明它們不在外國政府的控制之下，或把審計權交由美國的會計機構來確定這一點。實際上，許多中國公司都渴望到美國上市，不但有助提高聲望，而且美國的資本市場流動性更好，惟許多中資企業上市後表現不佳以及縮減融資目標。據彭博數據顯示，今年在紐約上市的12隻中概股，目前只有2隻的股價高於IPO發行價。

就此，分析師對美國參議院法案作出評論。Global CIO Office行政總裁Gary Dugan預計，那些中資巨企是安全的，不認為美國當局會把事態升級到讓中國大型企業赴美上市都面臨風險的地步。中國企業顯然可以轉道倫敦。倫敦和法蘭克福過去都曾試圖吸引規模較小中國公司到那裏上市。

IG Asia Pte.市場策略師Jingyi Pan亦相信，美國仍會是中國公司IPO首選地之一，因為其流動性佳，並有助提高中國公司吸引力。倘中美關係惡化，可能會促使部分企業考慮歐洲或更近的亞洲作為替代點。

小型精品投資銀行Chanson & Co.董事Shen Meng則認為，短期來看，這會傷害中國企業美國預託證券(ADR)的人氣，但不太擔心潛在的影響。美國當局要證明某些中國公司受到政府的影響是很困難的，而中國公司尤其是科技行業也不會輕易放棄美國市場，因為那裏的規則更簡單、更靈活。

光銀國際董事總經理林樵基指，現在赴美上市的條件變得更苛刻，許多中國公司可能會選擇去香港上市。香港進行的改革將歡迎那些中資股ADR到香港第二上市，而還未上市的同股不同權公司則能在香港進行第一上市。

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