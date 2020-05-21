【負利率時代？】新加坡隔夜貸息降到近零水平

外國傳媒報道，繼英美有可能最快在今年底或明年初出現「負利率」後，新加坡也很可能出現史上首見的負利率！原因是其基準隔夜借貸利率周二(19日)只較零利率高不到0.02厘，反映新加坡央行為了抗疫而向市場大量注入流動性，加上利率走勢和美國相近，而逐漸往「負利率」陣營靠攏。

數據顯示，新加坡隔夜借貸利率今年1月仍在1.68厘，但周二已跌至近零水平。

瑞穗銀行駐新加坡經濟學和策略部門主管Vishnu Varathan說，新加坡和美國借貸成本關係密切，因此隨着愈來愈多市場人士押注美國即將進入負利率，新加坡的利率很可能也會降到零以下。

除此之外，新加坡貨幣市場利率近來一直下滑，或許是新加坡金融管理局大量放水的「副產品」，縱使這並非當局的意圖。

新加坡一個月期交換合約利率目前亦只較零利率高0.02厘，同樣由2月1.64厘高位大幅下滑。這指標是反映海外投資者的借貸成本，是依據倫敦銀行同業拆息(Libor)和遠期合約編制而成。

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