李嘉誠及李澤鉅連日增持長實 累計涉資逾3.82億元
2020年05月21日 17:18
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聯交所股權披露顯示，長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅，於5月15、18、19、20日4個交易日，增持長江實業集團(01113)合共808.9萬股，每股平均價介乎46.9298至47.8513港元，估計斥資逾3.82億元。
公司新聞稿指出，是由一間李嘉誠(環球)基金會全資擁有公司增持，而增持後，李嘉誠被視作持有長江實業之權益由34.7%增至34.92%；李澤鉅由34.77%增至34.99%。
此外，李嘉誠亦披露，於5月15日其於匯賢產業信託(87001)的好倉由32.21%降至31.93%，但持有該公司的基金單位數目不變。原因為匯賢於4月15日曾宣布，2019年末期分派之分派再投資安排，令基金單位增發，攤薄李氏的好倉比率。
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