【全球攬炒】貿易晴雨表預示最糟糕時刻未結束

外國傳媒報道，雖然世界朝着復產、復工邁出了試探性一步，但亞洲數據揭示了全球貿易受損程度，而且沒有明確迹象顯示最糟糕的時期已結束。

作為「全球貿易晴雨表」的南韓早期貿易報告顯示，5月出口可能勢將連續第2個月下降逾20%。與此同時，日本4月出口下降了逾1/5，採購經理指數(PMI)則顯示5月製造業活動進一步轉弱。

數據顯示，由於疫情衝擊美國和歐洲的汽車需求，汽車和汽車零組件出口下滑對貿易構成最大拖累。不過，日本和南韓的半導體出口額雙雙有增長，對中國的出口萎縮步伐也有所放緩。

野村證券駐東京的經濟學家Masaki Kuwahara稱，經濟數據尚未確認底部，但隨着封鎖解除，全球經濟正在邁向見底，經濟活動正在一點一點恢復。

誠然，隨着政府上周取消了日本大多數農業縣的緊急狀態，周四的數據顯示，日本服務業PMI有所回升，儘管是從歷史低位回升。

IHS Markit的經濟學家Joe Hayes表示，經濟形勢顯然在發生變化，隨着日本放鬆緊急狀態措施，其服務業經濟可以開始逐步復甦。

不過，來自該地區的製造業和貿易數據表明，全球經濟滑坡的最糟糕時期還沒有結束。日本金融機構au Jibun Bank編制的日本製造業PMI在5月降至38.4，表明製造業活動的萎縮達到2009年3月以來最嚴重。

日本的另一份報告顯示，4月出口下降約22%，其中汽車出口腰斬。NLI Research Institute駐東京的經濟學家Taro Saito稱，貿易數據證實了日本經濟正在迅速惡化，預計貿易滑坡會再加劇一、兩個月，然後才會回升。他說：「別搞錯了，要恢復疫情之前的狀態需要很久。」

一個顯示出復甦迹象的市場是中國，周四的報告顯示，日本和南韓對中國的出口降幅遠小於對其他主要市場，但全球需求崩潰有可能會粉碎中國的反彈。

南韓的早期貿易報告顯示，5月總體貿易下滑加劇，不過半導體銷售額增長，而且對華出口跌幅下降不到2%。南韓本月頭20天的出口額下降了20%，日均出口降幅較4月16.8%擴大。

新韓銀行經濟學家So Jaeyong稱，雙位數的出口下滑局面將至少持續幾個月，美國繼中國之後重啟經濟可能給貿易下滑托底，但未來面臨多重風險，包括更廣泛的第二波感染。