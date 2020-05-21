別迷惘！歷盡大蕭條及二戰「金融智者」留下24條人生成功法則

面對世紀疫情，很多投資者變得不知所措，又或許因種種問題而對人生前路產生懷疑、頓感迷惘。也許經歷過上世紀1930年代「大蕭條」及二次大戰的金融市場「智者」，能夠給予你啟示。以下是其中一位「華爾街一代宗師」，不妨再次重溫他留下甚麼告誡給年輕人...

真正「一代股票宗師」、在1959年成立投資公司Donaldson、Lufkin＆Jenrette的聯合創辦人Richard Jenrette，在縱橫美國華爾街逾40年後，於2018年4月22日因癌症逝世，享年89歲。在他離世前，親自撰寫了「24條」生活及投資皆適用的成功法則，標題為《我學到的是...》(What I Learned)，大家不妨參考一下，或許在疫情下，能對人生有新的啟發：

1、留在遊戲中。這通常是你需要做的！不要離開、不要停留在某點發呆、不要半途而廢！

2、不要燒毀在你身後的橋樑。(凡事太盡，緣分勢必早盡)

3、切記！生活不會像一位好朋友的祝福。

－你不能得到足夠的。

－不要忘記你的老朋友，你可能需要他們。

4、嘗試時常友善及多些說「謝謝」。(禮多人不怪)

5、保持知情/保持學習！

6、留在教育中！你需要做功課，保持與時並進。

7、廣結各年齡階層的朋友，尤其是年輕人。

8、要因為可能失敗而保持戰戰兢兢、小心翼翼，準備不只要充分，更要「預凸」。

9、要為自己而感光榮(不要做偽君子)，但切勿自負，要了解自己的價值。

10、機會是屬於有準備的人，要提前做好準備，等待機會出現。

11、將問題轉化為機會，再轉化為改變。當有問題時，人們會願意考慮改變。

12、好好表現自己：清潔、剃好鬍鬚、穿合乎年齡的「傳統」衣服、留意形象、抓緊時尚、尋找魅力、具備良好的語文能力；不要時常發誓，這不可愛。

13、不要被改變，不要陷入泥濘中。願意考慮新事物，但不要盲目追隨。凡事「用吓腦」，這是常識。

14、要享受及輕鬆一下，但不是全天候！

15、要站在天使的一邊，戴上白帽子。

16、要有退下來的位置、繼承人和後備，不要把所有的錢都放在一個地方。

17、學習外國語言。

18、多去旅行，如果可以的話，去全世界。

19、不要在別人面前批評某人。

20、若工作做得好，不要忘記稱讚，但不要稱讚做得糟糕的工作。

21、我不喜歡輸，但就算輸了，也不要成為失敗的輸家。

22、若遇上有人愛你，是對你有幫助的。(不是只有性愛)

23、在你所做的事情上要保持高標準。

24、看顧大局時，不要忘記細節。

【Richard Jenrette是誰？】

Richard Jenrette是第一家向公眾提供股票的華爾街公司共同創辦人之一，美國媒體《紐約時報》曾稱他為「華爾街上的最後一位紳士」。他生於1929年4月5日，位於美國北卡羅萊納州羅利市，父親是一位成功的保險推銷員，母親是一位狂熱的園丁，活到101歲。

在1960年代，他與兩位年輕的哈佛商學院的朋友William Donaldson和Dan Lufkin合作組建了投資公司Donaldson、Lufkin＆Jenrette(D.L.J.)。D.L.J.在1970年初進行了開創先例的公開招股活動，即現時所謂的IPO，為真正「一代股票宗師」。

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