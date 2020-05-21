新股專輯：再有名人加持！傳海納智能獲恒安高管入飛
2020年05月21日 18:39
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中國即棄衞生用品器械生產商海納智能(01645)周四(21日)第二日招股，其認購反應熱烈。消息人士透露，其香港公開發售部份已錄得逾100倍超額認購，並獲中國衞生產品產造商恒安國際(01044)兩名高級管理層透過國際配售「入飛」認購。
據了解，恒安國際向來都是海納智能一大客戶。而該公司創辦人之一董事會主席兼行政總裁洪奕元曾於恒安國際任職技術員5年；創辦人之一兼執行董事何子平亦曾於恒國國際任2年技術員，及約4年的生產管理主任。
事實上，早前已有消息傳出，公司已獲得「舖王」鄧成波(波叔)透過國際配售「入飛」認購。鄧成波家族近年發展業務逐步多樣化，除主力地產業務外，亦拓展安老服務，今年2月入主的香港護老中心松齡護老集團(01989)。隨着長者人數持續增加，護老機構對即棄衞生用品及製造機的需求相應增加。
海納智能將於下周一(25日)截止認購，每股招股價介乎1.08至1.5港元，發行1.16億股，集資最多1.74億元。每手4,000股，入場費6,060.46元，預期6月3日於主板掛牌。
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