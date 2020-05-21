新股專輯：再有名人加持！傳海納智能獲恒安高管入飛

據了解，恒安國際向來都是海納智能一大客戶。而該公司創辦人之一董事會主席兼行政總裁洪奕元曾於恒安國際任職技術員5年；創辦人之一兼執行董事何子平亦曾於恒國國際任2年技術員，及約4年的生產管理主任。

海納智能將於下周一(25日)截止認購，每股招股價介乎1.08至1.5港元，發行1.16億股，集資最多1.74億元。每手4,000股，入場費6,060.46元，預期6月3日於主板掛牌。

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