憂社會動盪！港股夜期插穿24000關　港元匯價急挫

美國道指期貨目前僅跌156點，惟港股夜期急挫，報23,978點，跌150點，低水302點，或與政治事件有關。

事緣於下午傳出周五(22日)開幕的全國人大會議議程中，將包括一項全新的「港版國安法」，受消息影響，港元匯價也急挫，低見7.7539。

香港銀行財資界人士指，港匯急跌反映市場對香港政治局勢存憂慮，近日香港社會事件有復萌的迹象，一旦內地堵塞香港國安漏洞的情況屬實，社會事件更難見平息，亦會進一步掀動市場情緒。

另有銀行界人士認為，「港版國安法」的消息傳出之後，港匯旋即回落，美元兌港元遠期點子抽升，似乎兩者有一定關係，反映市場或擔心社會事件捲土重來，增添資金外流的風險。

不過，該人士認為，此或只是市場對消息的即時反應，相信在消息造成實質影響前，港匯走勢仍由港美息差的因素主導。再者，下月將有半年結和大型集資活動，料港元拆息可能回升，在港美息差擴大下，套息交易仍然吸引，港匯仍可能再試7.75的強方水平。

東網較早時獲得權威消息，因應香港或成為國家安全隱患，周五(22日)開幕的全國人大會議議程中，將包括一項全新的「港版國安法」，授權人大常委會就國家安全在香港的實施進行立法，範圍包括分裂國家丶顛覆中央人民政府丶外國干預及恐怖主義行為，以堵塞香港的國安漏洞。

消息指，議案建議中央按照《基本法》，制訂《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的全國性法律，並納入《基本法》附件三在港實施，毋須經過香港立法會立法過程，變相為香港國家安全問題部分立法。但消息強調，相關法律並不等於《基本法》23條立法，兩者並無關係。

過去曾有人建議，將內地《國家安全法》引入香港實施，相關法例第40條列明，香港及澳門應當履行維護國家安全的責任。另外，《基本法》第18條列明，全國性法律如需在香港實施，須納入《基本法》附件三，而凡列於附件三之法律，由香港特別行政區在當地公布或立法實施。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626