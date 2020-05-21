世界格局正轉變！Panasonic部分生產線棄泰國轉至越南

外國傳媒報道，日本家電大廠Panasonic周四(21日)表示，將重組白色家電在東南亞的生產地點，明年會把泰國的冰箱和洗衣機生產線遷至越南，並裁減約800名泰國員工。完成後，該公司在泰國仍有大約13,700名員工，從事小型家電和電池的生產。

這反映出東南亞製造業面臨新格局。日本家電廠商從1970年代開始，將生產從日本國內遷移至東南亞，先是新加坡、馬來西亞等國，後來因新加坡人工提高，又搬到泰國等國。如今這些日本企業又在尋找成本更低廉的地方，同時也為了開拓冰箱、洗衣機等家電產品更大潛在需求，將目光投放在人口較多的印尼、菲律賓和越南等國身上。

Panasonic目前在越南已有約8,000名員工，除了大型家電外，也生產電視、無線電話、信用卡付款終端機和工業裝置。

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