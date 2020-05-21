證監會出手！尋求法庭頒令將康佰清盤

證監會指，已向原訟法庭申請為康佰委任臨時清盤人，申請將在2020年7月30及31日進行聆訊。證監會提出的呈請則會在2020年8月12日進行首次聆訊。

證監會的調查發現，有證據顯示吳、廖及李，導致康佰及該公司其中一家附屬公司進行高價收購，合共涉資2.4億港元。

證監會亦指，康佰在2016年至2019年的多個會計期間，在其財務報表中計入在上述的高價收購中取得的虛假或虛構業務，有關業務仍然是康佰現時的主要業務，從而將公司收益誇大了超過84%至99%。該等高價收購和虛假及虛構業務已令公司損失超過2.93億元。

事實上，證監會去年以《證券及期貨(在證券市場上市)條例》第8(1)條勒令其停牌，代表證監會認為上市公司的文件屬虛假、不完整或具誤導性，為維持有序公平的市場和維護投資大眾利益，而暫停其股份交易，至今仍未復牌。該公司停牌前報0.024元，市值9,219.6萬元。

康佰控股業務包括旗下「金俊財務」進行的放貸服務、旗下「江河資本」提供諮詢和公司秘書服務，以及以「TAR Fund Management」提供基金管理服務。