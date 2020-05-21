新股專輯：開拓藥業暗盤收市僅升半成　帳賺五百

開拓藥業於耀才證券暗盤交易中心開報23.5元，較招股價20.15元升16.62%，一度升24.06%，高見24元，最終收市報21.5元，升6.7%，一手500股，帳賺675元。在輝立交易場則以高位24元開市，升19.1%，最終收市報21.3元，升5.7%，一手帳賺575元。

以每張頂頭槌飛為例，假設孖展息率為2.58厘，借九成孖展，不計手續費，涉及借款約8,458.21萬元，凍資期為6日，期間利息約3.58萬元。該大戶在輝立暗盤帳賺2.9325萬元，不過計及借貸成本，則要蝕超過6,547.12元。

開拓藥業超購550.32倍，凍資約1,025.92億元。是次吸引超過19.42萬人認購，其中4,744名大戶，8.8762萬人為「一手黨」，一手中籤率10%，認購90手才穩中一手。國際配售部分錄大幅超額認購。由於公開開發售部分錄得超購超過100倍，觸發回撥機制，公開發售部分佔比增至50%。

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