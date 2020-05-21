新盤UPDATES：發展商為吸客　開價保持克制

大批價細新盤蜂擁推出市場搶客，新一輪開盤潮更擴展至港島區，發展商開價保持克制，以預留水位價格希望起動市場，料將吸引年輕上車客及投資者等垂青。

●西半山半山捌號首推30伙 入場費488.8萬元

張指出，該盤開價不是太低，首批較吸引，希望起動市場，若與市價相比，是次預留約10%水位。市場料項目入場費屬西半山近10年以來最低。

周四(21日)起開放示範單位及收票，現時新盤售價與去年初已調整約15%，今年再調整幅度不大。

資料顯示，同區The Richmond年初首推30個單位，折實平均呎價29,998元，開放式戶入場費逾598.82萬元。

●半山捌號開價：代理布少明料租金回報逾3厘

西半山半山捌號首推30伙，入場費488.8萬元。美聯住宅部行政總裁布少明稱，該盤日後呎租料可達80至90元，回報率逾3厘，相信買家中約一半為投資者。他表示，因應更多新盤推售，預期本月一手住宅交投量將升至約2,200宗水平。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，本月雖有多個新盤推售，但暫時只有半山捌號屬港島區項目，該盤開價吸引，首批單位料可一Q清枱，料30%買家為投資者。

●Wetland第2期累錄約1萬票成今年票王

●茶果嶺KOKO HILLS最快6月開售

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下茶果嶺茜發道項目命名為KOKO HILLS，區內已20多年未有全新項目開售，料可回應市場上較大單位買家需求，項目佔五至六成單位可享維港景色。

他透露，項目共分3期發展，第1期提供413伙，間隔一房至四房，實用面積300多至1,300多方呎，兩、三房戶佔約80%，目前仍待批預售樓花同意書，最快6月可開售。將會逐步進行軟銷，加深市場對樓盤認識。

他透露，集團今年以來已售出逾600伙，套現近58億港元。

●The Campton示範單位已錄逾千人次參觀

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，首張價單推出94伙，周四(21日)早上11時開始收票及首度向公眾開放示範單位及售樓處。

市場消息透露，截止下午4時，首批單位已經錄得足額認購，現場共錄逾千參觀人次，睇樓秩序良好。

●帝峯‧皇殿部署短期推售特色戶

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