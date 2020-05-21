樓價UPDATES：業主收窄議幅　青衣翠怡花園僅減價7萬沽

二手交投回升，業主收窄議幅，青衣翠怡花園兩房單位，僅減價7萬元後，獲買家以693萬港元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山駿豪閣高層A室，實用面積725方呎，套三房間隔，享海景，以1,738萬元易手，實用呎價23,972元，原業主於2012年10月購入上述單位，當時作價1,368萬元，持貨逾7年至今轉手，帳面獲利370萬元，單位期內升值27%。

●中環祥暉大廈高層A室，實用面積約298方呎，原業主叫價約658萬元，議價後減價至620萬元易手，實用呎價約20,805元，新買家為外區長線投資客，原業主於2017年5月以約520萬元購入，持貨3年轉售，帳面獲利約100萬元，物業升值約2成。

●灣仔立興大廈高層G室，實用面積309方呎，兩房間隔，望樓景，以498萬元易手，實用呎價16,117元，該廈對上一宗成交追溯至2019年9月，中高層E室同樣以498萬元沽出，新買家屬於用家，3日內即決定入市，原業主於2016年7月以344萬元買入單位，持貨4年，帳面獲利154萬元，單位升值45%。

●北角和富中心1座高層D室，套三房套間隔，實用面積約875方呎，以約34,000元放租兩星期，即吸引區內客洽詢，議價後減價4,000元，以30,000元租出，實用呎租約34.3元，新租客為家庭客，睇樓2次即決定承租，業主於1988年8月以約133萬元購入上述單位。

●鰂魚涌栢蕙苑寧柏閣中層F室，實用面積約692方呎，三房間隔，開價約1,280萬元，同區用家誠意打動，議價後終以1,268萬元成交，實用呎價約18,324元，原業主於2001年12月份以約270萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約998萬元，持貨至今物業升值約369%。

●西灣河逸濤灣3座中低層C室，實用面積約743方呎，套三房連儲物室間隔，望鯉魚門海景，叫價1,880萬元放盤，經議價後減價85萬元或約4.5%，終以1,795萬元以交吉沽出，實用呎價約24,159元，原業主於2000年9月，以約526.8萬元購入上述單位，持貨19年，現轉手帳面獲利約1,268.2萬元，物業升值約2.4倍。

●柴灣杏花邨5月已錄得逾23宗買賣，其中48座低層03室，實用面積645方呎，三房兩廳間隔，望街景，以968萬元易手，實用呎價15,008元，新買家為外區客，原業主於2010年7月以約460萬元購入，是次轉售帳面獲利約508萬元，物業升值約110%。

●小西灣藍灣半島5座低層H室，實用面積323方呎，一房間隔，獲租客以13,900元租入，實用呎租約43元，業主於2011年9月以320萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約5.2厘，新租客為外區客，心儀單位企理齊傢電，享海景，決定租入。

－－－－－－

九龍區

●長沙灣宇晴軒5月至今暫錄8宗，其中2座中高層F室，實用面積501方呎，兩房兩廳間隔，放盤不足2日，即獲同區租客在無睇樓情況下，以888萬元承接，實用呎價17,725元，原業主於2003年12月以215.1萬元入市單位，持貨逾16年，現轉手帳面獲利672.9萬元離場，單位大幅升值逾3.1倍。

●長沙灣泓景臺2座中低層G室，套三房間隔，實用面積約658方呎，以1,150萬元放盤約3個月，後獲區內客接洽，雙方議價後減價22萬元，以約1,128萬元售出，實用呎價約17,143元，新買家為家庭客，「無睇樓」的情況下入市，原業主於2012年1月以約670萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約458萬元，物業升值約68%。

●奧運站柏景灣8座高層C室，實用面積約864方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，由今年4月初開始放盤，原業主開價2,050萬元，經議價後減價2萬元或約0.1%，終以2,048萬元沽出，實用呎價約23,704元，原業主於2016年9月以約1,508元購入，持貨3年轉手帳面獲利約540萬元，物業升值約36%。

●旺角居屋富榮花園10座高層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，望遠海景，以625萬元易手，實用呎價12,913元，原業主早於1998年2月以206萬元購入上址，持貨逾22年至今轉售，帳面獲利419萬元離場，單位期內升值2倍。

●大角咀形品・星寓低層G室，一房間隔，實用面積約338方呎，以約15,000元放租約1個月，議價後減價2,000元或13.3%，以13,000元租出，實用呎租約38.5元，新租客為情侶，睇樓一次即決定承租，業主於2012年5月以約360萬元購入上述單位，現享回報約4.3厘。

●黃大仙居屋翠竹花園3座低層J室，實用面積591方呎，三房兩廳間隔，已補價自由市場原開價620萬元，減價32萬元或5.2%，以588萬元獲承接，實用呎價9,949元，原業主於2012年購入上址，當時已補地價作價265萬元，持貨至今沽售，帳面獲利323萬元，單位8年升值1.2倍。

●藍田滙景花園5月至今暫錄8宗成交，平均實用呎價15,389元，包括11座中層A室，實用面積614方呎，三房兩廳間隔，最初開價1,000萬元，買賣雙方議價後，以995萬元成交，實用呎價16,205元，新買家為同區換樓客，原業主於1993年2月以282萬元買入單位，持貨長達27年，現轉手賬面大幅獲利713萬元離場，單位升值逾2.5倍。

●將軍澳新寶城5座中層D室，實用面積約436方呎，兩房間隔，以730萬元沽出，實用呎價約16,743元，原業主於2011年9月以316萬元買入，持貨約9年至今，現轉手帳面獲利約414萬元，單位升值逾1.3倍。

●將軍澳中心8座中層F室，實用面積406方呎，兩房間隔，議價後以745萬元成交，實用呎價18,350元，原業主於2017年以655萬元買入單位，持貨滿3年，現轉手帳面獲利90萬元離場，單位期內升值14%。

－－－－－－

新界區

●青衣翠怡花園5月錄得7宗成交，包括4座高層H室，實用面積443方呎，兩房間隔，叫價700萬元，最終減價7萬元，以693萬元成交，實用呎價15,643元，原業主於2014年8月以425萬元購入單位，持貨約6年，現沽出單位，帳面獲利268萬元或63%。

●西貢泰湖閣雙號屋地下戶，建築面積700方呎，三房一廳間隔，享山景，以570萬元易手，建築呎價8,143元，原業主於2007年4月購入上址，當時作價158萬元，持貨13年至今沽售，帳面獲利412萬元，單位期內升值2.6倍。

●馬鞍山天宇海6A座低層A室，實用面積751方呎，三房間隔，享海景，原先叫價1,180萬元，累減120萬元，減幅10.2%，最終以1,060萬元沽出，實用呎價14,115元，原業主於2013年6月購入上址，當時作價669萬元，持貨近7年至今沽售，帳面獲利391萬元離場，單位期內升值58%。

●馬鞍山新港城本月已錄22宗二手成交，其中N座中層6室，實用面積約337方呎，兩房間隔，叫價630萬元，經議價後減價10萬元或約2%，以620萬元沽出，實用呎價約18,398元，原業主2012年8月，以313.8萬元購入單位，持貨約8年至今沽出帳面獲利約306.2萬元，賺幅約98%。

●馬鞍山嵐岸1座低層E室，實用面積971方呎，四房間隔，享海景，開價1,450萬元，以1,208萬元沽出，實用呎價12,441元，原業主於2008年7月購入上址，當時作價655萬元，持貨近12年至今沽售，帳面獲利553萬元離場，單位期內升值84%。

●大埔太湖花園9座中層E室，實用面積400方呎，兩房間隔，原開價600萬元，放盤1星期，減價20萬元，減幅3.3%，獲用家以580萬元成交，實用呎價14,500元，原業主於2014年以400萬元購入上址，持貨6年至今轉售，帳面獲利180萬元，單位期內升值45%。

●上水公屋天平邨3座高層14室，實用面積約381方呎，兩房間隔，於未補價第二市場以200萬元沽出，實用呎價約5,249元，原業主約於2014年12月，以約48.47萬元購入上述單位，持貨約5年多，現轉手帳面獲利151.53萬元離場，賺價約3.1倍。

●元朗GRAND YOHO第10座低層D室，實用面積519方呎，兩房間隔，開價880萬元，無樓睇，放盤短短1星期，速以838萬元易手，實用呎價16,146元，新買家為外區上車客，在元朗睇樓已一段時間，眼見近日樓市轉旺，樓價陸續上升，故加快入市步伐，原業主則於2016年9月以809.7萬元一手買入單位，持貨約4年，現轉售單位，帳面獲利約28.3萬元或3.5%。

●屯門聚康山莊3座高層B室，實用面積423方呎，兩房間隔，望園景，叫價600萬元放盤逾4個月，吸引區內上車客承接，雙方議價後終以595萬元成交，實用呎價約14,066元，原業主於2011年11月以約233萬元購入，是次轉手帳面獲利約362萬元，物業升值約1.6倍。

●屯門居屋兆康苑F座低層4室，實用面積414方呎，兩房間隔，叫價約9,500元放租，租客考慮不久即決定承租，雙方議價後以9,200元成交，實用呎租約22.2元，業主於2012年10月以約205萬元購入上址。

●屯門海翠花園4座高層A室，實用面積609方呎，區內換樓客以673萬元購入自用，實用呎價11,051元，原業主於1998年以約154.3萬購入，是次轉手帳面獲利約518.7萬，單位升值逾3倍易手。

●東涌5月至今錄得91宗成交，有望超越上月全月111宗，東環1A座高層06室成交，實用面積641方呎，三房間隔，享高層開揚海景，原叫價838萬元，議價後減23萬元，換樓客以815萬元承接，實用呎價12,715元，原業主於2015年9月以一約兩伙形式入市，共斥資1,472萬元，最近拆售其中一伙，先行獲利離場。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626