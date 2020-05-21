夜市UPDATES：港股夜期殘見23758點　低水522點

雖然美國新申領失業救濟人數下跌，但市場憂慮中美關係惡化，美股周四早段偏軟，道指低開53點，報24,522點，目前倒升41點，報24,617點。港股夜期則報23,769點，跌359點，低水511點；最低曾見23,758點，大跌370點，低水達522點，與市場憂慮社會局勢有關。事緣於下午傳出周五(22日)開幕的全國人大會議議程中，將包括一項全新的「港版國安法」，受消息影響，港元匯價也急挫，低見7.7548，現報7.7541。

香港銀行財資界人士指，以上消息與港匯急跌時間脗合，港匯急跌反映市場對香港政治局勢存憂慮，近日香港社會事件有復萌的迹象，一旦內地堵塞香港國安漏洞的情況屬實，社會事件更難見平息，亦會進一步掀動市場情緒，料港匯會從目前偏強水平進一步轉弱。

儘管近日港元拆息普遍回落，該人士認為，有大型招股活動撐住，短期拆息再明顯下跌的空間有限。

另有銀行界人士認為，「港版國安法」的消息傳出之後，港匯旋即回落，美元兌港元遠期點子抽升，似乎兩者有一定關係，反映市場或擔心社會事件捲土重來，增添資金外流的風險。

不過，該人士認為，此或只是市場對消息的即時反應，相信在消息造成實質影響前，港匯走勢仍由港美息差的因素主導。再者，下月將有半年結和大型集資活動，料港元拆息可能回升，在港美息差擴大下，套息交易仍然吸引，港匯仍可能再試7.75的強方水平。

個股方面，Facebook再次搶攻電商市場，股價周三(20日)破頂後，周四(21日)早段進一步攀升，報234.29美元，漲1.93%；波音公司獲RBC資本市場給予跑贏大市評級，稱現價風險回報吸引水平，波音股價早段升4.02%至138.68美元。

業績方面，受疫情打擊，旅遊平台Expedia收入八年來首錄跌幅，首季減少15%至22.1億美元，扣除利息、稅項、折舊及攤銷的虧損達7,600萬美元，或每股1.83美元，多過預期的1.45美元。Expedia股價早段挫1.34%至78.51美元。

電子產品零售商百思買(Best Buy)首季純利倒退四成至1.59億美元，經調整後每股純利降至67美仙，收入亦跌6.3%至85.6億美元，但兩個數字均勝預期，主要是網購增長抵銷店舖暫停營業的影響，令整體同店銷售跌幅僅5.3%，只及預期約一半。百思買股價早段跌1.5%至80.31美元。

此外，羽絨生產商Canada Goose宣布裁減125個職位，佔全球人手約2.5%，股價報20.16美元，跌1.13%。

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