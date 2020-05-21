中美金融戰：美下令加州機器人廠商解散與華合資項目

外國傳媒報道，美國外來投資審查委員會(CFIUS)已下令，加州一家從事設計、開發及銷售連身機器人廠商Ekso Bionics Holdings，必須解散與中國投資者共同設立的合資項目。

Ekso指出，CFIUS委員要求該公司結束與中國生意夥伴的合資項目。CFIUS負責審查威脅美國國安的交易。

該公司行政總裁Jack Peurach說：「儘管我們已盡力減輕他們的疑慮，CFIUS仍不准我們繼續推動此合資項目，我們對此感到失望。」

Ekso成立於2005年，專門生產穿戴式機械外骨骼(exoskeleton)，可以幫助受傷工人應付身體殘疾，也可幫助製造廠從事重負荷員工對抗疲勞。於2019年1月與浙江優創創業投資及另一夥伴達成協議，組成合資拓展亞洲市場，並可能在中國生產。

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