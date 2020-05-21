中美科技戰：分析估抖音將被美國視為威脅
2020年05月21日 22:05
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外國傳媒報道，總部位於加拿大的諮詢公司創新未來中心(Center for Innovating the Future)聯合創辦人Abishur Prakash表示，無論是誰掌控中國影音分享程式抖音的運作，該公司都將被美國視為威脅，因抖音代表中國已出現自己的技術生態系統。
私募股權投資者和北京大學前投資教授Jeffrey Towson則稱，社交媒體平台的營運涉及內容審查和個人資料安全問題，其已在政治和文化上變得敏感，而抖音在公司從屬關係上，保持與中國和母公司字節跳動的距離，也不會改變字節跳動創辦人張一鳴應對該公司負責的事實。
Towson表示，科技企業創辦人和行政總裁應對他們的公司負責，如Facebook創辦人朱克伯格就經常受到審查，故張一鳴也應該接受問責。
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