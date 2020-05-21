投資者注意！牛津正試驗特朗普「抗瘧疾藥物」是否有效

新冠肺炎治療消息仍牽引着金融市場，只要有好消息，必帶動股市大升。財經媒體彭博報道，英國牛津大學周四(21日)開始招募英國衛生工作者參加一項全球試驗，研究抗瘧疾藥物是否可以預防冠狀病毒。

參加者都是接觸新冠患者的衛生工作者，在為期3個月的試驗中，英國的參加者將接受羥氯喹或安慰劑，而亞洲的參與者則接受氯喹或安慰劑。

美國總統特朗普本周較早時表示，他一直在服用羥氯喹以防感染冠狀病毒，儘管政府警告可能引起嚴重的副作用。

參與這項研究的牛津大學教授Nicholas White在一份聲明中說：「我們真的不知道氯喹或羥氯喹對疫症有益還是有害，找出它們是否有效預防新冠肺炎的最好方法是進行一項隨機臨床試驗。」

該試驗將在全球招募40,000名醫護人員，檢查是否可以預防新冠肺炎。這項試驗與正在進行的100多項藥物療效試驗不同。特朗普鼓吹氯喹和羥氯喹可以治療新冠，但遭到很多質疑。

試驗也將在曼谷的瑪希頓牛津熱帶醫學研究室進行，預計將在年底前得出結果。

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