【全球救市】土耳其及南非齊減息0.5厘

外國傳媒報道，土耳其央行周四(21日)宣布減息0.5厘，關鍵利率降至8.25厘，符合市場預期，為去年7月以來第9次減息，當時利率水平為24厘，足見減息力度之大。

若計入4月通脹10.9%，目前土耳其實質利率(即利率扣除通脹後)已低至0厘以下。分析員警告，持續減息恐為貨幣里拉帶來更大壓力。里拉在5月初創下歷史新低後，兌美元至今連升兩周，惟年內仍貶值12.4%。

另外，南非央行亦減息0.5厘，關鍵利率降至3.75厘，符合市場預期。央行將2020年GDP預測從增長7%大幅降至萎縮6.1%，今年通脹亦放緩至平均3.4%，此前預期為3.6%。央行警告，失業現象會很普遍，恢復疫情大流行前的經濟水平需要時間，未來的利率決定將取決於數據。

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