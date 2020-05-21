小米集團擬購Zimi International股權 涉資逾1億美元
2020年05月21日 23:03
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(Getty Images圖片)
小米集團－Ｗ(01810)公布，擬向Zimi International Incorporation的8名僱員和3名高級管理人員，收購其27.44%股權，總代價1.03億美元，包括2,578萬美元現金；以及透過發行約5,437.9萬股代價股份支付，發行價每股10.984元，較前收市價折讓約13.5%。
交易完成後，公司將持有Zimi International Incorporation 49.91%的股權，後者旗下品牌ZMI，致力於高端智能手機配件以及智能硬件的研發與製造，包括移動電源、充電器、無線充、數據線、智能小家電等多款產品；其在電源以及多項IoT領域具備技術和研發能力，能夠提高公司在5G+AIoT領域的技術競爭力。
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