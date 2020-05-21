小米集團擬購Zimi International股權　涉資逾1億美元

交易完成後，公司將持有Zimi International Incorporation 49.91%的股權，後者旗下品牌ZMI，致力於高端智能手機配件以及智能硬件的研發與製造，包括移動電源、充電器、無線充、數據線、智能小家電等多款產品；其在電源以及多項IoT領域具備技術和研發能力，能夠提高公司在5G+AIoT領域的技術競爭力。

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