東方日報B1：金融戰升級　中概股爆退市危機

《法案》(Holding Foreign Companies Accountable Act)提出，倘上市外國公司僱用非美國監管的會計公司，而致美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)無法加以核實，該公司須證明其不歸外國政府所有或控制；而一旦PCAOB連續3年未能審計該公司的財務報告，法案將禁止有關股份在美國證券交易所上市。但法案仍需待眾議院審議通過，並呈交總統特朗普簽署方能生效。

雖然法案適用於所有外國公司，但中環資產投資行政總裁譚新強指，美國打壓中國是「鐵一般的事實」，有關管制只會繼續收緊。而法案尚有許多內容模糊不清，如未有例明怎樣界定公司由外國政府控制，法案最終能否生效仍存變數。

香港投資者學會主席譚紹興指，除了有政治因素，料當局想整頓以「走後門」形式借殼上市的公司，以及「踢走」低質素的公司，有良好業務和財務狀況的企業料將不受影響。

事實上，美股上市的瑞幸咖啡自爆財務造假後，中概股的監管問題備受美國投資者關注。連番狙擊中概股的沽空機構渾水首席投資官Carson Block接受外媒訪問時稱，以美國投資者標準來看，大多數在美上市的中國企業「存在某程度的欺詐」，建議美國交易所應捨棄中國公司上市的生意，以保護美國散戶。渾水於社交平台指希望有關法案可以生效。

值得留意的是，一旦法案生效，就意味相關中概股須接受PCAOB對會計底稿的審查，或直接違反中國在2009年制訂《關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定》。再者，今年內地生效的新《證券法》第177條明確規定，境外證券監督管理機構不得在中國境內直接進行調查取證等活動；未經內地有關機構同意，任何單位和個人不得擅自向境外提供與證券業務活動有關的文件和資料。

早年有上市計劃、由港人創辦的「獨角獸」企業Klook(客路)聯合創辦人王志豪指，儘管美國收緊上市要求，但不一定會令更多中概股回流香港上市，因在香港的上市條件要求一向不低，只是美國過往對上市的要求相對寬鬆。

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