南岸股東要求罷免董事

劉氏目前為公司的副主席兼董事局之內全數兩名執行董事之一，另一名執行董事為公司主席Peter Lee Coker Jr.。而按南岸的2020年中期報告顯示，要求罷免劉氏的股東Global Allocation Fund，全部權益由Michael Lerch擁有。

南岸股價周四(21日)顯著下跌5.75%，收報8.2仙，公司市值跌至僅約8,310萬元。

事實上，南岸近期負面消息不斷。其四月初發公告披露，4月1日被銀行再要求償還4.7億元，而由於公司沒有償還，銀行加速要求其償還與貸款協議有關之所有額外本金及利息，金額約為24.81億元，兩筆欠款合共約為29.51億元。不論是借取款項的南岸子公司，抑或作為擔保人的南岸本身，皆無法在當時償還該筆金額。

南岸當時在公告中表示，已向銀行申請「暫停」，尋求銀行保證在新冠肺炎大流行對澳門及整體市場所產生的嚴重負面影響下，不會採取即時行動，以強制行使其於南岸旗下澳門路環十三酒店之保證權或對南岸清盤。南岸望與銀行緊密合作，以達致公司有序地撤出於十三酒店的投資。

此外，就出售實益擁有十三酒店的附屬公司之五成權益，南岸當時在該公告中亦宣布，為了有更多時間達成該宗交易之先決條件，以及完成該交易，公司與各買家分別協定把最後完成日期再押後至6月14日。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626