關注經濟數據　歐股收市下挫

歐洲股市收市受壓，英國富時100指數收報6,015點，跌51點或0.86%；法國CAC指數收報4,445點，跌51點或1.15%；德國DAX指數收報11,065點，跌157點或1.41%。

英國5月綜合採購經理指數(PMI)由4月的13.8點回升至28.9點，顯示部分商戶復市，令經濟收縮速度放緩，惟收縮程度仍較金融危機時嚴重，亦是數據近20年歷史以來最低之一。

IHS Markit歐元區製造業採購經理指數(PMI)5月初值為39.5，較4月的紀錄低位33.4回升，並好過市場預期的38，主要受惠於各國逐步放寬因應新冠肺炎疫情的限制措施。

個股方面，意大利銀行Nexi據報可能與小型同業SIA結盟，前者股價收漲7.68%。德國漢莎航空急升2.7%，報道指該公司正洽商一項超過100億美元的國家援助方案。

英國連鎖酒店集團Whitbread擬進行12億美元的供股集資，股價急挫12.36%。法國電信公司Altice Europe首季盈利令人失望，股價收跌13.75%。

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