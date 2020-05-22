美股收市：道指跌101點　亞馬遜自新高回落

雖然美國新申領失業救濟人數下跌，但市場憂慮中美關係惡化，美股周四(21日)偏軟。道指收報24,474點，跌101點或0.41%；標指收報2,948點，跌23點或0.78%；納指收報9,284點，跌90點或0.97%。

美國新冠肺炎疫情略為紓緩，經濟逐步重啟，當地就業市場惡化速度亦輕微緩和。勞工部公布，上周新申領失業救濟人數，由向下修訂後的268.7萬人，減至243.8萬人，稍高於預期240萬人；前周持續申領失業救濟人數則升至2,507.3萬人，高過預期2,425萬人。

不過，State Street Global Advisors首席投資策略師Michael Arone認為，最新經濟數據仍反映出就業市場短期內承壓，加上中美緊張局勢加劇，令美股周四稍為偏軟。

聯儲主席鮑威爾出席活動時表示，美國經濟前景面臨「空前最高的不確定性」，相信經濟反彈的關鍵是公眾對於參與不同方面的活動重拾信心。他並強調，在經濟重返復甦之前，聯儲局不會在貨幣政策行動方面鬆懈。

科技股個別發展，Facebook股價續創新高，收漲0.62%，報231.39美元；亞馬遜自紀錄高位回落，收市急跌2.05%；蘋果公司、微軟分別收跌0.75%和1.2%。

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