高盛籲投資者買入今年全球表現最差的股市

正當美國金融市場開始走出新冠肺炎疫情的悲觀情緒之際，美資投行高盛看好今年全球表現最差的股市。

外媒報道，高盛策略師Kamakshya Trivedi及其團隊發表報告指，巴西股市將受惠於風險資產需求的增長以及2020年下半年大宗商品價格的反彈。值得留意的是，以美元計價的巴西股市今年下跌逾48%，是全球表現最差的股市之一。

高盛指，巴西股票是理想的反彈對象，建議投資者買入巴西Ibovespa指數，目標為90,000點，潛在升幅約9%，但即使到達9萬點的目標，仍較去年年底低約22%。

報告指，今年以來，隨着新冠肺炎疫情重創巴西經濟，並使本已脆弱的財政前景惡化，投資者紛紛逃離巴西股市及其貨幣；至於政治動盪和對總統博爾索納羅的信心不足亦進一步削弱了該國資產。

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