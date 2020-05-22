IMF總裁：籲銀行業集體暫停派息和回購

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)在外媒撰文，建議銀行業暫停派發股息和股票回購，以增強金融系統抵禦能力，以應對新冠肺炎疫情大流行的影響。

格奧爾基耶娃表示，銀行必須擁有強大的資本和流動性，以支持新的信貸，因此銀行緩衝資本需要通過留存持續經營的收益來加強。

據IMF的計算，30家系統重要性銀行去年總計花費約2,500億美元用於派息和股票回購。格奧爾基耶娃說，必須更加廣泛地認識到保留資本的必要性，由於個別銀行不派息可能會遭到投資者拋售股票，因此她強調銀行業集體決策的重要性。

她建議更新壓力測試，評估疫情造成的不利經濟情形，以確定是否以及多大程度上應限制銀行派息。

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