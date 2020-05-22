【市前重點睇】道指跌101點 金價企1726美元
2020年05月22日 07:43
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●美匯指數企99.37；港匯低見7.7551；離岸人民幣(CNH)弱見7.1307；美元兌日圓見107.62；歐元處1.0949；英鎊報1.2222。金價徘徊1,726美元水平。布油報36.06美元，紐油低企33.82美元。道指期貨升逾70點。
●中國人大會議今(22日)開幕，議程中將包括一項全新的「港版國安法」，授權人大常委會制訂一套適用於香港的國家安全法律。美國總統特朗普周四(21日)回應指一旦成事，美國會作強烈回應，但他沒有再作闡述。
●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃在外媒撰文，建議銀行業暫停派發股息及回購股票，藉此增強金融系統的抵禦能力，以應對新冠肺炎疫情大流行的影響。https://bit.ly/36lqwLX
●日本央行貨幣政策委員會今早舉行緊急會議，市場預料將詳述企業資金支持計劃，維持主要刺激措施不變。
●道指收報24,474點，跌101點或0.41%；標指收報2,948點，跌23點或0.78%；納指收報9,284點，跌90點或0.97%。https://bit.ly/2ZxPfey
●美國勞工部公布，上周新申領失業救濟人數，由向下修訂後的268.7萬人，減至243.8萬人，稍高於預期240萬人；前周持續申領失業救濟人數則升至2,507.3萬人，高過預期2,425萬人。
●美國聯儲局最新周報顯示，截至5月20日，該局資產負債表規模達7.09萬億美元，再創紀錄新高，一周之前為6.98萬億美元。
●美國10年期國債孳息率跌0.81點子，報0.6720厘。
●港股ADR指數收報23,861點，跌418點或1.76%。
●即月恒生指數夜期收報23,745點，跌383點，低水535點，成交42,155張。
-憂社會動盪！港股夜期愈瀉愈急，港元匯價插至7.7548。
●聯儲主席鮑威爾出席活動時稱，美國經濟前景面臨「空前最高的不確定性」，強調在經濟重返復甦前，聯儲局不會在貨幣政策行動方面鬆懈。
●美國白宮首席經濟顧問庫德洛相信，美國二季度經濟將「嚴重地萎縮」，但認同總統特朗普關於「經濟將V型復甦」的預期。
●美國聯儲局副主席克拉里達表示，早於去年10月聯儲局已表明不傾向實施負利率，指他的看法一直沒有改變。
●高盛呼籲投資者買入今年全球表現最差的股市。https://bit.ly/2WRHT45
●紐約7月期油收報每桶33.92美元，升0.43美元或1.28%，創自3月10日以來收市新高；布蘭特7月期油收報每桶36.06美元，升0.31美元或0.87%。
●紐約期金收報每安士1,721.9美元，升30.2美元或1.7%。
●英國富時100指數收報6,015點，跌51點或0.86%；法國CAC指數收報4,445點，跌51點或1.15%；德國DAX指數收報11,065點，跌157點或1.41%。https://bit.ly/2LNz0Cd
●【經濟重啟】美5月服務業PMI報復式反彈逾10個百分點。
●【飯碗不保】美國上周新申領失業救濟人數降至243萬。
●【全球救市】土耳其及南非周四齊減息0.5厘。https://bit.ly/3cWk3cQ
●南岸股東要求罷免董事。https://bit.ly/2AIuL8D
●新股專輯：開拓藥業今日上市，周四暗盤收市價僅升5%，帳賺500元。
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