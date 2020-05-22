【股民熱話】內憂外患　港股玩完？

香港的最新失業率達5.2%，而4月份領取政府綜合援助金個案的宗數達22.7萬宗，按月增加2.2%，當中因失業而領取綜援的約1.8萬宗，單月大增24%，反映新冠肺炎疫情大大打擊香港經濟之下，百業蕭條，打工仔飯碗不保，實際的生活情況可能比沙士還要差，因沙士期間物價相對低，如今樓價租金仍處相對高的水平，基層日子難過！

之不過，見到近期港股回升至24,000點水平，已有三分之二的股價重上50日線或兩月高位，主要受中資股帶動，從股市氣氛，感受唔到香港市民生活有幾「愁」。

港股表現與香港經濟脫軌，問題遲早要來修正。本地經濟內憂未消，冷不防又來個「港版國安法」可能硬上弓，而美國總統特朗普已隨即表明，一旦實施會作出強烈回應，相信所指的是賦予香港獨立關稅地位的「美國-香港關係法」。若然如此，香港經濟睇怕會一身蟻，港股呢浪反彈玩完唔在講，可能要再向下尋底，港匯表現亦有排震！

事實上，香港係自由市場，食嘅係「國際飯」，大量外資在香港活動，不少全球企業都在港設總部。如果法律上的改變，令外資覺得香港所奉行的國際標準有變，甚而影響資金安全，香港的地緣政治風險急升，或會延續去年中開始社會運動以來外資重估香港地位的浪潮，要有心理準備香港的信貸評級會繼續被下調，與內地的信貸評級差距拉近，意味港府和企業的發債成本都會上升，外資去留將有更多考慮。

所謂「天要下雨」，新冠肺炎疫情、中美角力，眼前局面，皆非香港人可以控制。可內憂外患加劇，最終必然會打擊資產價格。近年港股表現以中資主導，但若然外資決心離場，中資玩晒，則港股又會是不一様的港股，即係點，自己諗諗...

最令人擔心嘅係港樓，今次疫情基本上已打冧寫字樓和商舖等商用物業市道，若地緣政治風險急升引起內地民資及外資加速在港沽貨套現，走資潮下住宅市道急轉直下，香港經濟將萬劫不復！港府仲老神在在，未納及早為樓市「撤辣」以穩經濟之見，他日山崩地裂，受苦的也是香港人。

這一劫，難道真的逃不過？

東網財經專欄作者 帥哥

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626