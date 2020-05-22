【專家點評】古勝：眾安在綫較值博
2020年05月22日 08:30
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尋日(21日)港股再度挑戰24,500點不果，高低波幅逾300點，最終收市跌逾100點報24.280點。除咗波動比早兩日大，成交金額更增至1,242億元，對後市係咪有啟示？
老古暫時維持港股短線冇大冧之虞的睇法，始終兩會期間維穩大於一切，料港股仍會相對穩定，選擇坐貨的缸邊友可以定啲嚟，唔使咁慌住！至於現階段入市買貨，最緊要避免高追，就好似早排熱炒的生物科技及醫療器材股，尋日齊齊跳水，如康希諾生物(06185)、春立醫療(01858)及沛嘉醫療(09996)等股價都大幅回調。對於升幅過巨的個別板塊，短線亦非一帆風順。
現時入市一定要嚴守止蝕位，且要嚴限注碼。個股方面，眾安在綫(06060)是可以考慮的股份之一。該股早前公布首4個月所獲得的原保險保費收入總額逾42億元人民幣，按年增加20%；雖然比起1月至3月份的增速放緩，但該公司線上業務的銷售模式食正時下避免接觸人的潮流，令其受疫情影響較少，亦對日後營運有利。
再睇走勢，該股3月19日跌至22.75港元見底，其後營造小雙底升穿頸線28元水平，股價最高見31.1元；而該股本周開始調整，最低見27.3元，調整幅度唔細，建議於28元水平小注入市，短線上望33元，向下跌穿26元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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