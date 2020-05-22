【專家點評】古勝：眾安在綫較值博

尋日(21日)港股再度挑戰24,500點不果，高低波幅逾300點，最終收市跌逾100點報24.280點。除咗波動比早兩日大，成交金額更增至1,242億元，對後市係咪有啟示？

再睇走勢，該股3月19日跌至22.75港元見底，其後營造小雙底升穿頸線28元水平，股價最高見31.1元；而該股本周開始調整，最低見27.3元，調整幅度唔細，建議於28元水平小注入市，短線上望33元，向下跌穿26元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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