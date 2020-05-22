【專家點評】麥嘉嘉：港股悶局 部署生科股

中美金融戰有升級迹象，美國參議院通過法案，中概股有機會退市。法案由共和黨參議員甘迺迪(John Kennedy)和民主黨參議員范赫倫(Chris Van Hollen)共同提出。法案要求企業證明不是在外國政府的控制下，如果公司不能證明其未受到類似控制，或上市公司會計監督委員會(PCAOB)連續三年無法對公司進行審計核查，以確定其不受外國政府控制，那麼該公司的證券將被禁止在美國的交易所上市，即被強制除牌。

此外，外媒引述消息人士指，納斯達克(Nasdaq)將公布對首次公開發行(IPO)的新限制，要求IPO集資規模須至少2,500萬美元(約1.9億港元)，或是上市後市值的四分之一。此舉將收緊中國企業在其交易所上市規則，尤其是針對缺乏透明度，以及與有權勢的內部人士關係密切的企業。新規亦要審計公司確保上市企業財務資料，符合國際會計標準。

NBI生科指數漲幅超過兩成，反彈幅度更勝MSCI指數，整體來看，疫情形成的大幅震盪下，生科醫療股表現追漲抗跌，彰顯其投資價值。另美國總統主要候選人無意過度打壓醫療保險產業，短線趁回調為中長期投資布局契機。投資者可考慮配置部分資金至醫療及生物科技相關基金，以捕捉長期資產增值。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)

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