【專家點評】麥嘉嘉：港股悶局 部署生科股
2020年05月22日 08:45
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港股維持炒股不炒市局面，簡稱「ATMX」的阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)及小米(01810)，4隻主要新經濟股獲資金追捧，生物醫療、軟件、雲服務及SaaS(軟件即服務)股份做好，生物科技的B類股見資金炒作。另外，金價反彈亦帶動金礦股回升。現時恒指市盈率只有10.2倍，雖然估值較過去十年的11.3倍低，但投資者的入市態度偏向審慎。預期恒指持續於23,700至24,700點區間上落。
中美金融戰有升級迹象，美國參議院通過法案，中概股有機會退市。法案由共和黨參議員甘迺迪(John Kennedy)和民主黨參議員范赫倫(Chris Van Hollen)共同提出。法案要求企業證明不是在外國政府的控制下，如果公司不能證明其未受到類似控制，或上市公司會計監督委員會(PCAOB)連續三年無法對公司進行審計核查，以確定其不受外國政府控制，那麼該公司的證券將被禁止在美國的交易所上市，即被強制除牌。
此外，外媒引述消息人士指，納斯達克(Nasdaq)將公布對首次公開發行(IPO)的新限制，要求IPO集資規模須至少2,500萬美元(約1.9億港元)，或是上市後市值的四分之一。此舉將收緊中國企業在其交易所上市規則，尤其是針對缺乏透明度，以及與有權勢的內部人士關係密切的企業。新規亦要審計公司確保上市企業財務資料，符合國際會計標準。
內地醫療系統改革已討論多時，市場普遍預期，有關醫療科技的提升，以及醫療體系的改革等，將為相關企業帶來炒作機遇。截至2018年底，內地醫師數量達到360.7萬人，年診療人次數達到83.1億，分別較1998年增長80.4%及290.1%。2018年，內地每千人口醫師數為2.59人，其中，農村每千人口醫師數更只有1.8人。而發達國家則超過4人。由藥品股至生物科技、醫療器材及網上醫療服務等領域，未有盈利的生物科技B類股，如康希諾生物(06185)、歌禮製藥(01672); 醫療器材股，包括微創醫療(00853)、威高股份(01066)、康德萊醫械(01501)、春立醫療(01858)及半新股啟明醫療(02500)及沛嘉醫療(09996)。網上醫療服務包括平安好醫生(01833)及阿里健康(00241)。
NBI生科指數漲幅超過兩成，反彈幅度更勝MSCI指數，整體來看，疫情形成的大幅震盪下，生科醫療股表現追漲抗跌，彰顯其投資價值。另美國總統主要候選人無意過度打壓醫療保險產業，短線趁回調為中長期投資布局契機。投資者可考慮配置部分資金至醫療及生物科技相關基金，以捕捉長期資產增值。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)
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