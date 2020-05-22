傳IBM裁員逾千人　涉美國至少5個州份

外媒報道，美國科技巨頭IBM在美國至少5個州作出裁員的決定，裁員人數不明，據悉裁員人數可能以千計。該公司拒絕評論裁員涉及的人數。

IBM發言人Ed Barbini在周四(21日)聲明中稱，高度激烈的市場競爭，需要IBM更具靈活性，不斷為人力資源添加高價值技能。考慮到目前環境，IBM的人事決策符合公司業務的長期健康發展，但承認這個決策或給部分員工帶來獨特及艱難的局面，故將向所有受影響的美國員工提供補貼醫療保險，直到2021年6月。

根據一位北卡羅萊納州被裁的員工透露，基於對IBM內部通訊的評估，受影響的員工數量可能數以千計。

另外，知情人士又稱，此次裁員還影響到IBM在賓夕法尼亞州、加州、密蘇里州及紐約的員工。

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