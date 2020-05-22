政府工作報告：通脹目標3.5%　發1萬億人幣抗疫特別國債

第13屆全國人大第三次會議周五(22日)早上在北京開幕，總理李克強發表工作報告稱，去年中國發展面臨諸多困難挑戰，世界經濟增長低迷，國際經貿摩擦加劇，國內經濟下行壓力加大；而在較短時間內有效控制疫情十分不易、成之惟艱。

他表示，今年要優先穩就業保民生，堅決打贏脫貧攻堅戰，努力實現全面建成小康社會目標任務；城鎮新增就業900萬人以上，居民消費價格漲幅3.5%左右。

報告中指出，今年赤字率擬按3.6%以上安排，財赤規模較去年增加1萬億元人民幣(下同)，同時，發行1萬億元抗疫特別國債。中小微企業貸款延期還本付息政策再延長至明年3月底，對普惠型小微企業貸款應延盡延，對其他困難企業貸款協商延期。

報告中又指，沒有提出全年經濟增速具體目標，主因全球疫情及經貿形勢不確定性很大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素，此舉將有利於引導各方面集中精力做好「六穩」、「六保」。「六保」是今年「六穩」工作的著力點。守住「六保」底線，就能穩住經濟基本盤；以保促穩、穩中求進。

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