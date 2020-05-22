A股快報：滬深股市跌1%　資源股受壓

A股跌幅擴大至1%。滬綜指最新跌28點或1%，報2,839點；深成指大跌123點或1.1%，至10,722點；創業板指數跌25點或1.2%，至2,073點。

板塊方面，有色金屬股領挫2.2%，水泥股跌1.5%。

人大會議開幕，總理李克強發表工作報告稱今年要優先穩就業保民生，通脹目標3.5%，發行1萬億元人民幣(下同)抗疫特別國債。報告指將加強交通、水利等重大工程建設，增加國家鐵路建設資本金1,000億元。

【09:25】A股快報：三大指數偏軟 船舶製造股領跌

全國人大會議周五(22日)早上開幕，中央並無設定今年國內生產總值(GDP)增速的具體目標；內地股市偏軟，滬綜指低開4點或0.17%，報2,863點；深成指低開12點或0.12%，至10,832點；創業板指數低開不足1點，至2,099點。

板塊方面，船舶製造股領跌1%，有色金屬股跌0.7%，金融、地產、煤炭及鋼鐵股跌0.2%至0.4%。

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