港股格局：黃志陽指回吐壓力大　下試兩萬三關

全國人大議程包括「港版國安法」，恒指周五早間大跌逾700點，一度跌穿23,500點。

安山資本資產管理部董事黃志陽表示，港股自4月初以來，大致在23,500至24,800點之間上落，有數次恒指觸及23,500點後反彈，相反逼近24,800點則回落。不過今次恒指連續4日出現陰燭，加上近期熱炒的股份回落，反映大市回吐壓力較大。

投資者要留意恒指能否企穩23,500點，若確認失守，會試23,000點水平，現時不要過勇入市炒作，因市場仍在關注中美關係、疫情第二波、以及「港版國安法」的發展。

周五早間跌市頗為全面，他建議投資者若有利潤，可先減一減近期熱炒的股份，例如仍處相對高位的物管股和新經濟股可食一食胡，但記緊跌勢喘定後要買回，因這批強勢股亦會最快反彈。

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