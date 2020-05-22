壹傳媒股價曾急瀉逾28%　創新低

壹傳媒黎智英目前有4宗案件在身，共面對6項控罪。包括他於3年前涉嫌刑恐記者案，以及3宗於去年發生的未經批准集結案。黎今早10時左右抵達高院申請更改保釋條件，申請會交由原訟庭法官李運騰處理，預計需時30分鐘。黎在上述4宗案件均獲准保釋候訊，當中刑恐記者案的保釋條件包括現金4,000元、不得離開香港和須每周三晚到警署報到，而另外3宗未經批准集結案的保釋條件則各為現金1,000元。

此外，壹傳媒財困，台、港業務危危乎，繼6年摺9報刊後，近日傳出裁員、凍薪消息，其網上業務亦岌岌可危，迫使黎智英於上月出片自爆網上訂閱量「插水」，公然撲水，乞求訂閱續命。

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