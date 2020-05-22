港股格局：譚朗蔚指若通過「港版國安法」將嚇走外資

全國人大議程包括「港版國安法」，影響大市氣氛，港股周五急插逾700點。證券分析員譚朗蔚指，若人大通過「港版國安法」，將嚇走外資，港股將會持續向下。

他續說，難量化國家安全法對港股的影響，但從恒指技術走勢而言，一旦周五中午收市未能重返23,500點樓上，而下晝走勢維持偏弱，後市將進一步向下。投資者不妨率先做淡，沽售地產股。然而，市況轉弱時，新經濟股都會受拖累，所以投資者也可減持。

他嘆，目前市況出現三個利淡因素，包括中美貿易戰升溫、過快解封或觸發疫情復熾，以及落實「港版國安法」對香港政經局勢的風險。所以即使市場憧憬兩會有財政及貨幣政策出台，恒指仍有大下行壓力。

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