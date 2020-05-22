鴨脷洲地中午截標　暫有11家財團入標

大昌集團執行董事李永修表示，獨資入標鴨脷洲海旁道住宅地。他指出，集團過去主要做豪宅項目，但由於豪宅土地供應不多，現時積極考慮各類地皮，若中標會興建中小型單位及特色戶。他又認為，受疫情拖累，拉高失業率，影響樓市，但疫情開始穩定減退，料樓市向好。

問及港版國安法出台會否對本地地產市場造成影響，他預計，該措施對樓市影響不大，因市場用家為主，在房屋供應量不足下，住屋依然需求大。此外，由於利息維持低位，加上全球量化寬鬆，銀紙貶值，有利樓市。

上述地皮是區內超過3年以來首幅土地供應，貼鄰區內住宅項目南灣，將來作私人住宅的最大可建樓面約88,284方呎，商業面積則以出售章程的相關特別條件計算，而項目須於2025年3月底前完成。綜合市場資訊，預計每方呎樓面地價介乎約8,700至1.6萬港元，估值約7.7億至14.1億元。

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