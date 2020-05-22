國泰航空股價曾挫逾6%
2020年05月22日 10:26
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因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)，周五(22日)股價急瀉6.4%，低見7.99港元。
新冠肺炎疫情嚴重打擊航空需求，集團較早前公布，國泰航空與國泰港龍航空於4月份合共載客13,729人次，按年下跌99.6%；期內運載的貨物及郵件合共84,634公噸，按年下跌48.3%。
國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，新冠肺炎疫情大流行對業務的衝擊空前嚴重。截至4月為止，國泰及國泰港龍已錄得未經審核的虧損45億元；而公司的財政前景至少在未來數月仍然非常暗淡。
4月份僅運作少數基本客運航班往來14個目的地。月內乘客需求持續下跌，每日載客量少於500人，現階段仍未見到任何情況會改善的迹象，預期5月每日平均載客量將會維持在大約500人次。
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