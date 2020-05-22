【風暴襲港】港匯與港股大冧　再掀走資危機？

在內地擬推「港版國安法」之下，今早(22日)港股大冧，地產股沽壓尤大，皆因香港地緣政治風險急升，資產價格大幅波動難免。港元也創下六周以來的最大跌幅，市場正擔心，走資壓力大增，將對香港的國際金融中心地位構成重大威脅。外媒引述投資銀行界人士溫天納表示，投資者尤其是外國資金，對於將錢存入香港市場會保持謹慎。

大華繼顯發表的研究報告指出，港匯異動引起市場關注，昨(21日)先於港股收市後再度走強，並觸及7.75的強方兌換保證水平。目前正在招股的移卡初步招股反應理想，固然提升短期港元需求。同時，中概股京東與網易據報將於下月初啟動在港作第二上市的招股計劃，預計分別集資約234億和156億港元。由於此前恒指公司已同意讓第二上市公司增至恒指和國指的選股範圍，增添該類「回流」股份的關注度，料機構預留資金的部署為推動港匯轉強的主要因素之一，未代表資金加快流入本港。

反而港匯及後半日內反覆急彈50點子的走勢增添後市憂慮，接近同時間消息面上流出，人大會議將審議在香港推行國家安全法的決定。事實上，港股作為容許資金自由進出的國際化市場，海外投資者對其獨立性和自由度的評估更新，將左右地區性投資風險。同時，隨着美國就事件強烈表態，中美關係徒添變數，離岸人民幣走弱至7.13兌一美元的水平。匯市率先反映市場對相關消息的初步預判，而觀乎港匯和離岸人民幣的轉弱均對港股利淡，事件的突發性料令近期高漲的投資情緒降溫。

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