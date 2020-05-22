港股格局：姚浩然指23500點為關鍵位

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，市場關注內地人大會議討論「港版國安法」，加上近期中美關係緊張，港股夜期已率先回落，恒指亦跌穿兩萬四關口。由於外圍氣氛不算差，後市主要睇市場對「港版國安法」如何解讀，若消息消化後能重上23,500點，並於該水平至24,600點區間波動的話，則走勢不算太差，可揀強勢股板塊部署。

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