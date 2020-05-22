港股格局：姚浩然指23500點為關鍵位
2020年05月22日 10:49
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，市場關注內地人大會議討論「港版國安法」，加上近期中美關係緊張，港股夜期已率先回落，恒指亦跌穿兩萬四關口。由於外圍氣氛不算差，後市主要睇市場對「港版國安法」如何解讀，若消息消化後能重上23,500點，並於該水平至24,600點區間波動的話，則走勢不算太差，可揀強勢股板塊部署。
生物科技股周四(21日)表現波動，尤其是康希諾生物(06185)破頂後沽壓加大。姚指出，由於現時多隻生物科技股屬於未有盈利的公司，市場或過分炒作「憧憬」，難免有些許投機成分，只宜短線炒作。反而他較看好醫療設備股，認為行業具獨特優勢，競爭壓力較小。
另外，阿里巴巴(09988)將於周五(22日)公布業績。姚指出，美國推出對中概股加強監管的措施，拖累阿里巴巴走勢回軟，他預期其業績不會太差，認為雲端業務具優勢，且估值亦相對其他新經濟股落後，加上在「染藍」憧憬下，中長線仍然看好，值得趁大市回調吸納。
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