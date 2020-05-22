【全球攬炒】投行料通脹重臨　金價衝上3000美元！　

雖然新冠肺炎疫情下，多個經濟體正現通縮壓力，惟料情況僅屬短暫。反而，外媒報道，在各大央行積極減息，大開水喉印銀紙之下，最近多家投資銀行不約而同提到「通脹」危機。

摩根士丹利一份題為「通脹將捲土重來」的全球展望報告指出，低收入族群是這波疫情下最大的受害者，不滿將迫使各國政府加大力度，解決貧富懸殊的問題，令財政政策主義抬頭，引發新一輪的擴張性財政政策。同時，這股不穩力量正摧毀過去30年遏抑通脹的關鍵力量——全球供應鏈。有民意支持，美國可以放膽對中國發動貿易戰，其他經濟體都在設法將海外供應鏈搬回本土。

報道引述大摩表示，目前尚處於通縮階段，預計明年第4季發達國家產出恢復至疫情前水平，出現「通貨再膨脹」，而通脹將在2022年第2季降臨。

高盛的研究報告亦指出，儘管疫情打擊下引來通縮壓力，但持續的供應鏈中斷、前所未有的刺激經濟措施，以及提高通脹可減輕政府債務的政治需求，將增加明年的通脹的擔憂。

美國銀行的研究報告則指出，資產配置者必須透過實物資產、而非金融資產，來尋求對抗通脹的工具。其所指的，就是黃金。美銀預期，金價未來18個月會高見3,000美元，重演上世紀70年代滯脹下金價狂潮。而相對保守的花旗則預計未來一至兩年有機會挑戰2,000美元，反正都是看好金價走勢。

作為參考，6月黃金期貨現報每安士1,727.25美元，升5.351美元或0.31%。

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