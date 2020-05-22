iPhone上月在華銷售飆160%　惟分析看淡前景

外媒報道，據中國半導體研究機構CINNO Research數據，蘋果公司(Apple Inc.)於4月份在中國銷售390萬部iPhone，較3月份的150萬部增長160%，當中於4月中旬發售的平價手機iPhone SE佔銷量24%。另調查機構IDC初步估計，蘋果公司4月出貨量約300萬部，比3月增加30%。

自新冠肺炎爆發後，蘋果公司關閉了中國門市，令2月銷量大幅下滑六成。隨着內地逐步重啟經濟，4月份iPhone在中銷量回升逾倍，但有分析認為往後數月不太樂觀。

IDC指出，iPhone SE佔4月份出貨量的8%左右，但需求並不像供應那般強勁。IDC研究經理Will Wong警告，蘋果公司未來數個月面臨一些不利因素，目前的經濟形勢不佳，消費情緒還未完全恢復正常，可能會選擇買中低階手機，然而Apple只有iPhone SE一種型號，華為、小米等有更多便宜的機種供消費者挑選。

5G是全球發展的趨勢，然而華為和小米等已經發布5G手機，但是Apple卻未有公布。Counterpoint Research預計，今年5G設備將佔中國智能手機總銷量的40%。研究總監Neil Shah稱，5G手機的需求快速增長，Apple在推出5G版iPhone前，未來幾個月內的整體銷量恐受壓。

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