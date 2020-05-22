【瑞通推介】阿里績前曾挫逾3%　跌穿200元關

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮中美關係惡化，道指隔晚收報24,474點，跌101點或0.41%。恒指昨收報24,280點，跌119點或0.49%，結束3日升勢。

市場憂慮香港版的國家安全法，恒指今(22日)低開逾500點後跌勢加劇，挫超過900點，跌穿23,500點，連穿多條平均線。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾540萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,200萬元，反映投資者追沽大市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

美國參議院通過法案，規定外國公司如未能遵守美國監管規例或會計準則，將被禁止在美國證券市場上市，並可能導致一些已上市外國公司除牌，拖累中概股普遍下跌。

具染藍憧憬的阿里巴巴，自2月開始受制於212元，近日兩度嘗試破位均無功而還，昨一開市已失守210元，其後反覆向下，最終收跌2.3%至206.2元，結束四日升勢；今早再挫逾3%，跌穿200元關口支持。

阿里今日將公布截至3月底止全年度業績，綜合券商預測，料其全年多賺58.1至88.6%。另外，海信集團公布，與阿里合作拓展海外線上零售市場。昨分別有403萬及253萬元淨流入其好倉和淡倉。

季績勝市場預期的小米獲多間券商上調目標價。此外，小米以1.03億美元增持一間手機配件商逾27%股權。小米昨曾走高3.6%，高見13.26元的逾兩個月高位，午後則跟隨大市回落，倒跌0.78%收市，報12.7元。股份成交急增，但14日RSI仍保持在70以上的超買水平。小米今早曾跌逾3%，下試12.2元水平。昨有780萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾510萬元淨流入。

美團下周一公布首季業績，集團早前已預警，受疫情影響估計首季度收入將錄得按年負值增長及經營虧損。券商預計，美團首季經調整虧損淨額介乎8.22億至13.86億元人民幣。有染藍憧憬並獲國際指數上調權重的美團，昨創新高後回軟，收報127.6元，跌0.7%，較盤中高位131.4元回落2.89%，三日升勢告終。美團今早續跌近2%，徘徊125元附近。昨分別有310萬和612萬元淨流入其好倉和淡倉。

券商唱好中移可受惠母企與中國廣播電視網絡共建共享5G，中移昨逆市抽升3.22%至57.7元，為接近全日高位，並收復10天線；今早跌2%，回至57元以下整固。昨分別有86萬和45萬元淨流出其好倉和淡倉。

值得留意，中移下周一除淨1.723元，屆時正股價錢下跌，將影響牛熊證的收回風險，特別是牛證的收回價跟正股價格的距離將會拉近；而窩輪則不需要考慮相關因素，因發行商於發行窩輪時已將股息因素計算在內。

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