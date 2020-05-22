【瑞通推介】阿里績前曾挫逾3% 跌穿200元關
2020年05月22日 11:11
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(Getty Images圖片)
瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮中美關係惡化，道指隔晚收報24,474點，跌101點或0.41%。恒指昨收報24,280點，跌119點或0.49%，結束3日升勢。
市場憂慮香港版的國家安全法，恒指今(22日)低開逾500點後跌勢加劇，挫超過900點，跌穿23,500點，連穿多條平均線。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾540萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,200萬元，反映投資者追沽大市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。
美國參議院通過法案，規定外國公司如未能遵守美國監管規例或會計準則，將被禁止在美國證券市場上市，並可能導致一些已上市外國公司除牌，拖累中概股普遍下跌。
具染藍憧憬的阿里巴巴，自2月開始受制於212元，近日兩度嘗試破位均無功而還，昨一開市已失守210元，其後反覆向下，最終收跌2.3%至206.2元，結束四日升勢；今早再挫逾3%，跌穿200元關口支持。
阿里今日將公布截至3月底止全年度業績，綜合券商預測，料其全年多賺58.1至88.6%。另外，海信集團公布，與阿里合作拓展海外線上零售市場。昨分別有403萬及253萬元淨流入其好倉和淡倉。
季績勝市場預期的小米獲多間券商上調目標價。此外，小米以1.03億美元增持一間手機配件商逾27%股權。小米昨曾走高3.6%，高見13.26元的逾兩個月高位，午後則跟隨大市回落，倒跌0.78%收市，報12.7元。股份成交急增，但14日RSI仍保持在70以上的超買水平。小米今早曾跌逾3%，下試12.2元水平。昨有780萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾510萬元淨流入。
美團下周一公布首季業績，集團早前已預警，受疫情影響估計首季度收入將錄得按年負值增長及經營虧損。券商預計，美團首季經調整虧損淨額介乎8.22億至13.86億元人民幣。有染藍憧憬並獲國際指數上調權重的美團，昨創新高後回軟，收報127.6元，跌0.7%，較盤中高位131.4元回落2.89%，三日升勢告終。美團今早續跌近2%，徘徊125元附近。昨分別有310萬和612萬元淨流入其好倉和淡倉。
券商唱好中移可受惠母企與中國廣播電視網絡共建共享5G，中移昨逆市抽升3.22%至57.7元，為接近全日高位，並收復10天線；今早跌2%，回至57元以下整固。昨分別有86萬和45萬元淨流出其好倉和淡倉。
值得留意，中移下周一除淨1.723元，屆時正股價錢下跌，將影響牛熊證的收回風險，特別是牛證的收回價跟正股價格的距離將會拉近；而窩輪則不需要考慮相關因素，因發行商於發行窩輪時已將股息因素計算在內。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(25622)，行使價25,920點，2020年10月到期，實際槓桿11.3倍。
恒指輕微價外、中年期沽(27866)，行使價22,000點，2020年12月到期，實際槓桿6.6倍。
阿里輕微價外、中短期購(22402)，行使價232.8元，2020年8月到期，實際槓桿10.2倍。
阿里價內、短期沽(18353)，行使價199.8元，2020年7月到期，實際槓桿8.9倍。
小米輕微價外、短期購(21039)，行使價14.5元，2020年7月到期，實際槓桿8.9倍。
小米輕微價外、短期沽(20463)，行使價11.5元，2020年8月到期，實際槓桿5.7倍。
美團貼價、中短期購(20615)，行使價131.1元，2020年10月到期，實際槓桿5.4倍。
美團輕微價外、中年期沽(11204)，行使價110元，2020年12月到期，實際槓桿3.5倍。
中移貼價、短期購(14268)，行使價58.88元，2020年7月到期，實際槓桿13.3倍。
中移輕微價外、中短期沽(25906)，行使價：48.8元，2020年10月到期，實際槓桿：6.1倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(69734)，收回價22,810點，槓桿比率32.4倍。
恒指熊證(68889)，收回價24,688點，槓桿比率12.7倍。
阿里牛證(61942)，收回價184.9元，槓桿比率10.8倍。
阿里熊證(54015)，收回價212.9元，槓桿比率12.1倍。
小米牛證(56189)，收回價11.199元，槓桿比率9.2倍。
小米熊證(51387)，收回價13.9元，槓桿比率5.4倍。
美團牛證(50020)，收回價119.49元，槓桿比率14倍。
美團熊證(56123)，收回價134.9元，槓桿比率9.2倍。
中移牛證(69573)，收回價51.1元，槓桿比率10.1倍。
中移熊證(65522)，收回價61.8元，槓桿比率6.2倍。
騰訊牛證(67654)，收回價411.1元，槓桿比率26.8倍。
騰訊熊證(67189)，收回價440.8元，槓桿比率17.5倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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