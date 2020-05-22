【專家點評】李偉傑：中教控股業績及前景亮麗
2020年05月22日 11:14
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中教控股(00839)截至2020年2月止六個月業績，營業額增加41.8%至13.15億元人民幣，股東應佔溢利增長66.1%至4.98億元，業績表現理想。在集團上市後積極進行收購合併以及興建新校舍等擴展，而早前集團成功中標一幅位於粵港澳大灣區的地皮，將用於興建大學校園，於2021年9月迎接新生入學，集團表示未來計劃於大灣區進一步發展，包括收購以擴大大學網絡及進一步擴建校園增加容量，憧憬盈利能力可進一步提升，可在20天線水平小注吸納，建議買入價13.2港元，目標價睇15元，向下止蝕為12.5元。
大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)
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