港元拆息︰1個月升至1.01厘 呈三連揚
2020年05月22日 11:42
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至0.34厘，呈兩連跌；1星期續升至0.86厘；與樓按相關的1個月重上1厘，升至1.01厘，呈3連漲；3個月揚升至1.28厘。
22/5/2020
隔夜 0.34167厘
1星期 0.86393厘
2星期 0.89786厘
1個月 1.01893厘
2個月 1.18893厘
3個月 1.28869厘
6個月 1.38304厘
12個月 1.53196厘
21/5/2020
隔夜 0.12071厘
1星期 0.30000厘
2星期 0.50250厘
1個月 0.62827厘
2個月 0.94667厘
3個月 1.05655厘
6個月 1.29482厘
12個月 1.44970厘
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